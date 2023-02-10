СМИ: В Киеве прогремел взрыв
В Оболонском районе Киева прогремел взрыв, пишет ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Хлопок раздался примерно спустя 20 минут после отмены воздушной тревоги, отмечает агентство, еще около десяти взрывов прогремели в Киеве в первой половине дня. Украинские СМИ объяснили произошедшее плановой работой взрывотехников.
Ранее в Минобороны России заявили об успешном отражении высадки диверсионно-разведывательной группы на левобережье Днепра в Херсонской области, сообщает НСН. Противник был обнаружен российскими разведчиками при помощи беспилотников.
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