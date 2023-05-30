В Киеве назвали условие запуска аммиакопровода Тольятти - Одесса
Заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков назвал условие, при котором будет возможен запуск аммиакопровода Тольятти - Одесса. Заявление чиновника приводит Reuters.
Васьков считает, что Россия должна гарантировать Украине, что после запуска аммиакопровода зерновая сделка продолжит действовать.
«А дальше наше политическое руководство будет решать, соответствует ли это нашим интересам или нет», - добавил замминистра.
О готовности Украины обсуждать возобновление работы аммиакопровода СМИ сообщили 19 мая. Условием называлось распространение зерновой сделки на дополнительное число украинских портов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила против расширения зерновой сделки, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru