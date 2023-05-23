Генсек ООН заявил о продолжении переговоров по зерновой сделке

Проблемные вопросы зерновой сделки продолжают решаться в ходе переговоров России, Украины, Турции и ООН. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш в ходе заседания Совбеза, сообщило агентство ТАСС.

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Гутерриш заявил, что надеется на безопасный и предсказуемый путь достижения российскими удобрениями и продовольствием мирового рынка. Он также подчеркнул стремление организации поддерживать зерновую сделку и одобрил ее продление на 60 дней.

Ранее сообщалось, что украинские власти готовы допустить транспортировку российского аммиака трубопроводом через свою территорию при условии расширения прав Киева в рамках зерновой сделки. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
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