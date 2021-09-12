В Киев на верную смерть. Выясняются обстоятельства ареста россиянина в Праге по санкции Украины

В Праге арестован россиянин за поддержку Крымской весны. Международный ордер на арест выдала Украина.

Чешская полиция рассказала подробности о задержании россиянина. Об этом пишет Газета.ru. Пресс-секретарь секретарь президиума полиции Чехии Ондржей Моравчик объяснил причину задержания гражданина России в аэропорту Праги: «Могу подтвердить, что в аэропорту Праги был задержан гражданин РФ на основании ордера на арест, выданного Украиной», — сказал Моравчик.

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До этого руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте РФ Александр Молохов заявил о незаконном задержании в Чехии россиянина Александра Франчетти, который поддержал присоединение Крыма к России в 2014 году. Молохов сообщил, что Франчетти депортируют на Украину, где ему выдвинуты обвинения.

«Чехия, видимо, решила оправдать на деле включение в список недружественных России стран и выслужиться перед украинскими неонацистами. Сегодня в пражском аэропорту был незаконно задержан известный герой «Крымской весны» Александр Франчетти»», — цитирует Молохова РИА Новости.

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Российское посольство РФ в Чехии выясняет факт задержания россиянина в Праге.

«Полиция Чехии подтвердила нам факт задержания в пражском аэропорту гражданина России Александра Франчетти. В настоящее время к месту задержания направляется представитель консульского отдела посольства России для оказания необходимой консульской помощи. Российские дипломаты находятся в контакте с представителями чешских властей и родственниками задержанного», - цитирует ТАСС пресс-секретаря дипломатического представительства Николая Брякина.

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Напомним, в аэропорту Праги задержали гражданина России на основанием послужил международный орден на арест, выданный Украиной. По словам Молохова, при выдаче Киеву россиянина ему грозит «верная смерть», отмечает Life.

Напомним, семь лет назад в Крыму состоялся референдум за вхождение республики в состав России. Это решение 16 марта 2014 года поддержали 96,57% жителей полуострова при явке 84,17%.

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ФОТО: Сергей Подосёнов
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