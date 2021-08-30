На Украине придумали новый способ «вернуть» Крым

Экс-замминистра в эфире телеканала «Наш» рассказал, что конфронтационная стратегия в отношениях с Россией не принесла результатов. Чалый считает, что Запад отказывается от подобной политики, так как действия других стран не приводят к «развалу» оказавшейся устойчивой России, отмечает Ura.ru.

По словам бывшего замглавы МИД, для «возвращения» Крыма Украине необходимо добиться определенных успехов, однако не уточнил, каких именно. При таком сценарии все регионы России якобы «сами захотят присоединиться к Украине», отмечает телеканал «360».

