Тупиковая тема. Как Украина пытается разыграть крымскую карту?

Крым не может стать темой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, из-за этого нет продвижения в вопросе организации потенциальной встречи, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров», - подчеркнул Песков.