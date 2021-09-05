Тупиковая тема. Как Украина пытается разыграть крымскую карту?
Политологи и историки не увидели возможности обсудить Крым на встрече президентов России и Украины.
Крым не может стать темой встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского, из-за этого нет продвижения в вопросе организации потенциальной встречи, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
«Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров», - подчеркнул Песков.
Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отметил, что Зеленскому для встречи с российским президентом необходимо представить конструктивные предложения и темы для обсуждения, не связанные с Крымом и Донбассом.
«Нельзя исключать того, что встреча в принципе может произойти, но если на ней будут обсуждаться вопросы, не связанные с возвращением Крыма и с претензиями Украины по Донбассу. Если будут конструктивные предложения, то встреча не исключается. Но на сегодняшний день такое заявление вызывает сомнение. В нынешних условиях, когда нагнетают антироссийскую атмосферу украинские СМИ, визит Зеленского в Крым вряд ли возможен, хотя было бы интересно даже и полезно, чтобы Зеленский наконец-то своими глазами увидел, как живут люди в Крыму, услышал их мнение», - рассказал он.
Директор института российской истории РАН Юрий Петров преподал урок президенту Владимиру Зеленскому, назвавшему Крым родным ребёнком и наследником украинской истории.
«Крым в свое время был Крымским ханством, никаких украинцев, как и русских, там не было. Затем Крым был присоединен к Российскому государству во времена Екатерины II, когда была Малороссия, но малороссов там практически и не было. Какие тут родственные связи можно прочертить, я не уверен. Думаю, это попытка изобразить, что Крым – это естественное, извечное счастье Украины. Нет, так вовсе не было. Я думаю, что сам президент Украины об этом знает. Это детский вопрос, когда Крым вошел в состав Украины, с этого времени прошло всего 60 лет. До этого Крым отношения к Украине не имел», - заявил историк в комментарии «Радиоточке НСН».
Ранее президент России Владимир Путин выразил уверенность, что отношения с Украиной рано или поздно будут полностью восстановлены. Причём, чем раньше это случится, тем лучше, заявил глава государства в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума.
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