Россиянина Мингазова после 15 лет в тюрьме Гуантанамо могут репатриировать из ОАЭ
Гражданина России Равиля Мингазова, который 15 лет был узником тюрьмы Гуантанамо, могут репатриировать из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает The Washington Post.
После 15 лет заключения в Гуантанамо без предъявления обвинения Мингазова передали в ОАЭ, где он с 2017 года находится под стражей. Россиянин является последним из сограждан, содержавшихся в Гуантанамо, пишет Газета.ru.
О возможной репатриации Мингазова сообщил его адвокат, Гэри Томпсон. Он заявил, что «российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова», сообщают «Известия».
Дипмиссия РФ в ОАЭ не комментирует информацию Мингазова.
Напомним, США подозревали, что россиянин воевал в Афганистане на стороне движения «Талибан» (запрещенная в России организация).
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