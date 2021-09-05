Россиянина Мингазова после 15 лет в тюрьме Гуантанамо могут репатриировать из ОАЭ

После 15 лет заключения в Гуантанамо без предъявления обвинения Мингазова передали в ОАЭ, где он с 2017 года находится под стражей. Россиянин является последним из сограждан, содержавшихся в Гуантанамо, пишет Газета.ru.

О возможной репатриации Мингазова сообщил его адвокат, Гэри Томпсон. Он заявил, что «российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова», сообщают «Известия».

Дипмиссия РФ в ОАЭ не комментирует информацию Мингазова.

Напомним, США подозревали, что россиянин воевал в Афганистане на стороне движения «Талибан» (запрещенная в России организация).

