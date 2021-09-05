Россиянина Мингазова после 15 лет в тюрьме Гуантанамо могут репатриировать из ОАЭ

Гражданина России Равиля Мингазова, который 15 лет был узником тюрьмы Гуантанамо, могут репатриировать из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает The Washington Post.

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После 15 лет заключения в Гуантанамо без предъявления обвинения Мингазова передали в ОАЭ, где он с 2017 года находится под стражей. Россиянин является последним из сограждан, содержавшихся в Гуантанамо, пишет Газета.ru.

О возможной репатриации Мингазова сообщил его адвокат, Гэри Томпсон. Он заявил, что «российские власти, похоже, готовятся к возвращению Мингазова», сообщают «Известия».

Дипмиссия РФ в ОАЭ не комментирует информацию Мингазова.

Напомним, США подозревали, что россиянин воевал в Афганистане на стороне движения «Талибан» (запрещенная в России организация).

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ФОТО: flickr/Thomas Hawk
ТЕГИ:СШАОАЭЗаключенныеТюрьма
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