В КГБ Белоруссии назвали цель атаки беспилотников на Москву
Руководитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель считает, что атака беспилотных летательных аппаратов на столицу России и Московскую область 30 мая была предпринята для того, чтобы «посеять панику». При этом, по его словам, попыток таких атак на Москву гораздо больше, чем об этом объявлено публично, передает агентство БЕЛТА.
По словам Тертеля, органы государственной безопасности Белоруссии и России осуществляют тесное взаимодействие. Вместе с тем, он подчеркнул, что не имеет права обнародовать все данные в связи с закрытым характером такой работы.
Глава КГБ также заявил о росте уровня эскалации и готовности спецслужб республики реагировать на ситуацию соответствующим образом, согласно задачам, поставленным президентом Александром Лукашенко.
«КГБ Беларуси работает как СМЕРШ - мы колебаться не будем, настроены решительно, нас ничто не остановит», - предупредил Иван Тертель.
Ранее основатель сервиса по обеспечению безопасности полетов RUNAVIA Андрей Патраков заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что в России годами выделялись средства на систему идентификации беспилотников, но реальных результатов до сих пор не наблюдается.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru