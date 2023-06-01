В КГБ Белоруссии назвали цель атаки беспилотников на Москву

Руководитель Комитета государственной безопасности Белоруссии Иван Тертель считает, что атака беспилотных летательных аппаратов на столицу России и Московскую область 30 мая была предпринята для того, чтобы «посеять панику». При этом, по его словам, попыток таких атак на Москву гораздо больше, чем об этом объявлено публично, передает агентство БЕЛТА.

По словам Тертеля, органы государственной безопасности Белоруссии и России осуществляют тесное взаимодействие. Вместе с тем, он подчеркнул, что не имеет права обнародовать все данные в связи с закрытым характером такой работы.