В Казахстане расследуют более 3000 уголовных дел после беспорядков

В Казахстане расследуют 3024 уголовных дела, 177 дел - по массовым беспорядкам и актам терроризма, заявил генпрокурор Гизат Нурдаулетов.

По данным прокуратуры, под стражей находятся 779 человек, сообщает «Интерфакс».

«После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея в виду недоказанность их участия в беспорядках», - говорится в сообщении.

Всего прокуратура рассмотрела 305 жалоб задержанных. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти. По 62 обращениям нарушения не подтвердились.

Ранее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что Россия будет делать все возможное для поддержки президента Казахстана, сообщает ТАСС.