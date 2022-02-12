В Казахстане расследуют более 3000 уголовных дел после беспорядков
На оперативном совещании Совета безопасности президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, доложили о ходе расследования январских беспорядков. Об этом сообщает пресс-служба главы государства в субботу, 12 февраля.
В Казахстане расследуют 3024 уголовных дела, 177 дел - по массовым беспорядкам и актам терроризма, заявил генпрокурор Гизат Нурдаулетов.
По данным прокуратуры, под стражей находятся 779 человек, сообщает «Интерфакс».
«После изучения личности, состояния здоровья и других материалов 109 гражданам аресты заменены на подписку о невыезде и личное поручительство. Прокуроры освободили еще 103 человека, имея в виду недоказанность их участия в беспорядках», - говорится в сообщении.
Всего прокуратура рассмотрела 305 жалоб задержанных. По 170 фактам заведены уголовные дела по пыткам и превышению власти. По 62 обращениям нарушения не подтвердились.
Ранее президент России Владимир Путин заявил на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, что Россия будет делать все возможное для поддержки президента Казахстана, сообщает ТАСС.
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