Россия продолжит помогать Казахстану с подготовкой военных специалистов

Путин подчеркнул, что беспорядки в Казахстане стали «беспрецедентным вызовом суверенитету, целостности и стабильности страны». Российский лидер отметил, что республика пережила акт террористической агрессии, который проходил при участии людей из-за границы.

Путин также заявил, что Россия продолжит помогать Казахстану в подготовке военных специалистов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что переговоры с российским коллегой были насыщенными и интересными.

