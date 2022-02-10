Россия продолжит помогать Казахстану с подготовкой военных специалистов

Россия будет делать все возможное для поддержки президента Казахстана. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам встречи с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщает ТАСС.

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Путин подчеркнул, что беспорядки в Казахстане стали «беспрецедентным вызовом суверенитету, целостности и стабильности страны». Российский лидер отметил, что республика пережила акт террористической агрессии, который проходил при участии людей из-за границы.

Путин также заявил, что Россия продолжит помогать Казахстану в подготовке военных специалистов.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что переговоры с российским коллегой были насыщенными и интересными.

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ФОТО: РИА Новости
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