Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд
Президент России Владимир Путин считает, что Казахстан в начале этого года стал жертвой «международных банд». Такую оценку январским событиям он дал, открывая в Кремле переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.
Как отметил Путин, их последняя встреча была непосредственно перед Новым годом, и тогда ничего не предвещало такой ситуации, которая возникла через несколько дней. Вместе с тем, по словам президента РФ, Казахстан «твердо стоит на ногах» благодаря усилиям властей.
Путин напомнил, что Россия как участница Организации Договора о коллективной безопасности в необходимый момент «подставила плечо Казахстану». Однако главную роль в стабилизации сыграло именно руководство самой страны, подчеркнул российский лидер.
В свою очередь президент Казахстана признался, что переживает из-за большого количества жертв во время беспорядков в январе. Он также выразил уверенность, что все виновные понесут наказание.
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