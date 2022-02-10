Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Президент России Владимир Путин считает, что Казахстан в начале этого года стал жертвой «международных банд». Такую оценку январским событиям он дал, открывая в Кремле переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

Как отметил Путин, их последняя встреча была непосредственно перед Новым годом, и тогда ничего не предвещало такой ситуации, которая возникла через несколько дней. Вместе с тем, по словам президента РФ, Казахстан «твердо стоит на ногах» благодаря усилиям властей.