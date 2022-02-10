Путин: Казахстан в январе стал жертвой международных банд

Президент России Владимир Путин считает, что Казахстан в начале этого года стал жертвой «международных банд». Такую оценку январским событиям он дал, открывая в Кремле переговоры с лидером республики Касым-Жомартом Токаевым.

Как отметил Путин, их последняя встреча была непосредственно перед Новым годом, и тогда ничего не предвещало такой ситуации, которая возникла через несколько дней. Вместе с тем, по словам президента РФ, Казахстан «твердо стоит на ногах» благодаря усилиям властей.

«Символический лидер»: В Казахстане уверены в прекращении влияния Назарбаева

Путин напомнил, что Россия как участница Организации Договора о коллективной безопасности в необходимый момент «подставила плечо Казахстану». Однако главную роль в стабилизации сыграло именно руководство самой страны, подчеркнул российский лидер.

В свою очередь президент Казахстана признался, что переживает из-за большого количества жертв во время беспорядков в январе. Он также выразил уверенность, что все виновные понесут наказание.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:БеспорядкиПутинКазахстан
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры