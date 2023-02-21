В кабмине Италии отказались обсуждать поставку боевых самолетов Украине

Вопроса снабжения ВСУ боевыми самолетами нет на повестке дня итальянского правительства, заявила руководитель кабмина республики в ходе пресс-конференции в Киеве.

По ее словам, такое решение Рим будет принимать только совместно со своими партнерами по НАТО. Сейчас Италия сконцентрирована на поставках систем противовоздушной обороны, уточнила Мелони.

Итальянский премьер прибыла в Киев 21 февраля. По данным СМИ, запланирован визит политика в Бучу и Ирпень.

Накануне украинскую столицу посетил президент США Джо Байден. Он встретился с Владимиром Зеленским и пообещал выделить Киеву $500 миллионов, передает НСН.

