В кабмине Италии отказались обсуждать поставку боевых самолетов Украине
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что в Риме не обсуждают поставку боевых самолетов Украине.
Вопроса снабжения ВСУ боевыми самолетами нет на повестке дня итальянского правительства, заявила руководитель кабмина республики в ходе пресс-конференции в Киеве.
По ее словам, такое решение Рим будет принимать только совместно со своими партнерами по НАТО. Сейчас Италия сконцентрирована на поставках систем противовоздушной обороны, уточнила Мелони.
Итальянский премьер прибыла в Киев 21 февраля. По данным СМИ, запланирован визит политика в Бучу и Ирпень.
Накануне украинскую столицу посетил президент США Джо Байден. Он встретился с Владимиром Зеленским и пообещал выделить Киеву $500 миллионов, передает НСН.
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