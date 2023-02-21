Премьер Италии прибыла в Киев

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Киев. Об этом сообщает агентство ANSA.

RaiNews24: Премьер Италии Мелони встретится с Зеленским

Это первый визит итальянского премьера в украинскую столицу.

По данным СМИ, политик встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, ожидается, что в рамках визита Мелони посетит Бучу и Ирпень.

Накануне Киев посетил президент США Джо Байден, американский лидер провел встречу с украинским коллегой.

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ФОТО: youtube.com / Fratelli d'Italia
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