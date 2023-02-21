Премьер Италии прибыла в Киев
21 февраля 202312:50
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони приехала в Киев. Об этом сообщает агентство ANSA.
Это первый визит итальянского премьера в украинскую столицу.
По данным СМИ, политик встретится с украинским президентом Владимиром Зеленским. Кроме того, ожидается, что в рамках визита Мелони посетит Бучу и Ирпень.
Накануне Киев посетил президент США Джо Байден, американский лидер провел встречу с украинским коллегой.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru