СМИ: Италия допустила отправку Украине ракет дальнего радиуса действия

По данным итальянского издания, власти страны работают над седьмым межведомственным декретом о военной помощи Киеву. В него могут войти в том числе дальнобойные снаряды и беспилотники.

Газета отмечает, что сейчас запасы оружия в арсеналах Италии невелики, и Рим не может задействовать резервы, необходимые для обороны страны. Вместе с тем источники в итальянском Минобороны указывают, что «есть возможность удовлетворить запросы на оружие» и предоставить «другие виды» вооружений.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон передаст Киеву дальнобойное оружие, напоминает телеканал «360».

Между тем президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму $500 млн, пишет «Свободная пресса».

