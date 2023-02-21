СМИ: Италия допустила отправку Украине ракет дальнего радиуса действия
Италия может в будущем передать Украине ракеты дальнего радиуса действия. Об этом пишет Corriere della Sera.
По данным итальянского издания, власти страны работают над седьмым межведомственным декретом о военной помощи Киеву. В него могут войти в том числе дальнобойные снаряды и беспилотники.
Газета отмечает, что сейчас запасы оружия в арсеналах Италии невелики, и Рим не может задействовать резервы, необходимые для обороны страны. Вместе с тем источники в итальянском Минобороны указывают, что «есть возможность удовлетворить запросы на оружие» и предоставить «другие виды» вооружений.
Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон передаст Киеву дальнобойное оружие, напоминает телеканал «360».
Между тем президент США Джо Байден анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму $500 млн, пишет «Свободная пресса».
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