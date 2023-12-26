В Израиле заявили об увеличении оборонного бюджета из-за конфликта с Палестиной

Согласно данным Министерства финансов Израиля, вышеуказанные денежные средства будут потрачены на эвакуацию около 120 тысяч человек из южных и северных приграничных районов Израиля, увеличение бюджетов полиции и прочих служб безопасности и восстановление разрушенных населенных пунктов. ОВ ведомстве добавили, что дополнительное финансирование необходимо вне зависимости от помощи США.

Представленные материалы позволяют сделать вывод о том, что суммарный бюджет на будущий год вырастет до 562 млрд шекелей против планировавшихся ранее 513 млрд шекелей.

Ранее сообщалось, что делегация Израиля прибыла в Каир, чтобы изучить позицию ХАМАС по перемирию и обмену пленными.

