В Израиле заявили об увеличении оборонного бюджета из-за конфликта с Палестиной
Затраты Израиля на оборону, учитывая, что война с палестинской группировкой ХАМАС по-прежнему продолжается, вырастут не менее, чем на 30 млрд шекелей ($8,3 млрд), в 2024 году. Кроме того, 10 млрд шекелей планируется потратить на другие расходы, связанные с войной. Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Согласно данным Министерства финансов Израиля, вышеуказанные денежные средства будут потрачены на эвакуацию около 120 тысяч человек из южных и северных приграничных районов Израиля, увеличение бюджетов полиции и прочих служб безопасности и восстановление разрушенных населенных пунктов. ОВ ведомстве добавили, что дополнительное финансирование необходимо вне зависимости от помощи США.
Представленные материалы позволяют сделать вывод о том, что суммарный бюджет на будущий год вырастет до 562 млрд шекелей против планировавшихся ранее 513 млрд шекелей.
Ранее сообщалось, что делегация Израиля прибыла в Каир, чтобы изучить позицию ХАМАС по перемирию и обмену пленными.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru