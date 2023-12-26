СМИ: Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров с ХАМАС

По данным издания, в состав делегации входило «ответственное лицо», которое отвечает за дела пленных и пропавших без вести. Представители Израиля прибыли для «внимательного изучения» позиции радикалов относительно «предложенных концепций перемирия, включая сделку по обмену пленных».

Источники отмечают, что вопрос прекращения огня в секторе Газа пока заморожен. Ожидается ответ от Тель-Авива: израильская сторона может представить новую позицию по итогам заседания военного кабинета и обсуждения визита делегации в Каир.

Ранее СМИ сообщили, что Израиль рассмотрит предложенный Египтом план мирного урегулирования в Газе, который предполагает прекращение огня, освобождение заложников с последующим заключением мирного договора, проведение выборов в анклаве выборов и вхождение членов ХАМАС в переходное правительство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

