СМИ: Израильская делегация прибыла в Каир для переговоров с ХАМАС
Делегация Израиля прибыла в Каир, чтобы изучить позицию палестинского движения ХАМАС по перемирию и обмену пленными. Об этом пишет газета Al-Araby Al-Jadeed, ссылаясь на египетские источники.
По данным издания, в состав делегации входило «ответственное лицо», которое отвечает за дела пленных и пропавших без вести. Представители Израиля прибыли для «внимательного изучения» позиции радикалов относительно «предложенных концепций перемирия, включая сделку по обмену пленных».
Источники отмечают, что вопрос прекращения огня в секторе Газа пока заморожен. Ожидается ответ от Тель-Авива: израильская сторона может представить новую позицию по итогам заседания военного кабинета и обсуждения визита делегации в Каир.
Ранее СМИ сообщили, что Израиль рассмотрит предложенный Египтом план мирного урегулирования в Газе, который предполагает прекращение огня, освобождение заложников с последующим заключением мирного договора, проведение выборов в анклаве выборов и вхождение членов ХАМАС в переходное правительство, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru