В Израиле увидели вмешательство во внутренние дела из-за помилования Путиным Наамы Иссахар
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН пояснил, как помилование Наамы Иссахар в России может повлиять на исход парламентских выборов в Израиле.
Осуждeнная в России гражданка Израиля и США Наама Иссахар обратилась в прeзидeнту России Владимиру Путину с просьбой о помиловании, сообщаeт ТАСС.
Иссахар получила 7,5 года лишeния свободы за контрабанду и хранeниe наркотиков.
Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что пока о действиях израильских властей в отношении Наамы Иссахар после ее освобождения в случае помилования в России ничего неизвестно. Он отметил, что от судьбы одной израильской девушки может зависеть политическая расстановка сил в стране и оценка мировым сообществом итогов предстоящих парламентских выборов.
«Все это непросто. Ваш президент Путин сделает дружеский подарок нашему премьеру Нетаньяху в предвыборную кампанию, которая заканчивается через 40 дней. Если все это длится так долго (решение вопроса о помиловании Наамы Иссахар – прим. НСН), можно было бы подождать до окончания избирательной кампании. Ведь кое-кто может посчитать, что действие вашего президента – это вмешательство во внутренние дела нашего государства накануне выборов. У нас в Израиле пока не знают, какую цену придется заплатить за освобождение этой девушки: высокую, очень высокую, слишком высокую?» - сказал эксперт.
В Израиле удивлены действиями соотечественницы, которая решила обратиться к российскому президенту с прошением о помиловании.
«Прошение о помиловании – это фактически признание вины. Она не подавала его по рекомендации ее российского адвоката. Она не должна была просить о помиловании – за нее просили премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, ее мама, которую почти обнимал президент Владимир Путин. Не думаю, что она должна была просить о помиловании. Но, как видно, была большая игра: у нее были израильский и американский паспорта, это, возможно, сыграло свою роль», - предположил собеседник НСН.
Напомним, 25‐летнюю Иссахар задержали весной 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она возвращалась в Тель‐Авив из Индии через Москву. Гашиш нашли в ее багаже. Иссахар обвинили в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 года колонии. Ранее Нетаньяху заявлял, что будет добавиться освобождения соотечественницы и ее возвращения на родину.
Отметим, что внеочередные парламентские выборы запланированы в Израиле 2 марта 2020 года. Основная борьба состоится между возглавляемой Нетаньяху партией «Ликуд» и блоком Ганца «Кахоль-лаван».
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