В Израиле увидели вмешательство во внутренние дела из-за помилования Путиным Наамы Иссахар

Экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер в эфире НСН заявил, что пока о действиях израильских властей в отношении Наамы Иссахар после ее освобождения в случае помилования в России ничего неизвестно. Он отметил, что от судьбы одной израильской девушки может зависеть политическая расстановка сил в стране и оценка мировым сообществом итогов предстоящих парламентских выборов.

«Все это непросто. Ваш президент Путин сделает дружеский подарок нашему премьеру Нетаньяху в предвыборную кампанию, которая заканчивается через 40 дней. Если все это длится так долго (решение вопроса о помиловании Наамы Иссахар – прим. НСН), можно было бы подождать до окончания избирательной кампании. Ведь кое-кто может посчитать, что действие вашего президента – это вмешательство во внутренние дела нашего государства накануне выборов. У нас в Израиле пока не знают, какую цену придется заплатить за освобождение этой девушки: высокую, очень высокую, слишком высокую?» - сказал эксперт.