Путин встретился с мамой осужденной в РФ израильтянки: «Все будет хорошо»
Президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с матерью 25-летней Наамы Иссахар. Девушка получила срок в России по обвинению в контрабанде наркотиков.
«Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи», - сказал по итогам встречи президент, отметив, что учтет это в случае принятия решения о помиловании израильтянки.
Отметим, что компанию Путину в ходе встречи с Иссахар Яффу составил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху.
Путин также заявил, что с Наамой сегодня встретится уполномоченный по правам человека России" Татьяна Москалькова.
«Я ей сказал и еще раз хочу повторить - все будет хорошо», - подчеркнул Путин.
Иссахар задержали весной 2019 года в аэропорту Шереметьево. Она возвращалась в Тель‐Авив из Индии через Москву. Гашиш нашли в ее багаже. Девушку обвинили в хранении и контрабанде наркотиков и приговорили к 7,5 года колонии.
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