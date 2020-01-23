Путин встретился с мамой осужденной в РФ израильтянки: «Все будет хорошо»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Израиль встретился с матерью 25-летней Наамы Иссахар. Девушка получила срок в России по обвинению в контрабанде наркотиков.

«Для меня ясно, что Наама из очень хорошей, порядочной семьи», - сказал по итогам встречи президент, отметив, что учтет это в случае принятия решения о помиловании израильтянки.