В Италии заявили о возможности завершения украинского конфликта только переговорами

Только прямые переговоры позволят урегулировать конфликт на Украине, считает министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Об этом он заявил в интервью газете La Stampa.

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«Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это... прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом», — цитирует его RT.

По словам Крозетто, Италия пытается добиваться урегулирования кризиса на Украине мирными средствами.

Ранее Гуидо Крозетто заявил, что итальянские военные не будут направлены на Украину.

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ФОТО: pixabay.com
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