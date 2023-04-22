В Италии заявили о возможности завершения украинского конфликта только переговорами

«Единственное, что мы можем попытаться сделать, — это... прекратить столкновение и попытаться усадить за один стол двух собеседников, которые не разговаривают друг с другом», — цитирует его RT.

По словам Крозетто, Италия пытается добиваться урегулирования кризиса на Украине мирными средствами.

Ранее Гуидо Крозетто заявил, что итальянские военные не будут направлены на Украину.



