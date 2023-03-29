Глава Минобороны Италии отчитался о предоставлении помощи Украине

Итальянские военные не будут направлены на Украину. С таким заявлением перед депутатами национального парламента выступил глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто, сообщает агентство Ansa.

Как отмечается, министр старался разъяснить парламентариям отдельные аспекты военной помощи, которую Рим оказывает Киеву.

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По его словам, Италия предоставляет Украине лишь незначительные компоненты неоперативного характера, а также проводит обучение военнослужащих.

«Убежден, что это правильно обучать персонал защищать украинские города от российских ракетных атак», - подчеркнул Крозетто.

Ранее, как сообщала НСН, в кабмине Италии отказались обсуждать поставку боевых самолетов Украине.

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ФОТО: РИА Новости
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