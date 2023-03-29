Глава Минобороны Италии отчитался о предоставлении помощи Украине
Итальянские военные не будут направлены на Украину. С таким заявлением перед депутатами национального парламента выступил глава оборонного ведомства Италии Гуидо Крозетто, сообщает агентство Ansa.
Как отмечается, министр старался разъяснить парламентариям отдельные аспекты военной помощи, которую Рим оказывает Киеву.
По его словам, Италия предоставляет Украине лишь незначительные компоненты неоперативного характера, а также проводит обучение военнослужащих.
«Убежден, что это правильно обучать персонал защищать украинские города от российских ракетных атак», - подчеркнул Крозетто.
Ранее, как сообщала НСН, в кабмине Италии отказались обсуждать поставку боевых самолетов Украине.
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