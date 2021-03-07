В Италии присматриваются к российской вакцине «Спутник V»

«Если вакцина действует, если Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) и Итальянское агентство по лекарственным средствам (Aifa) говорят нам, что вакцина эффективна и надежна, меня мало интересует, какова национальность ученых, которые над ней работали, в какой стране родилась эта идея. Поэтому я абсолютно открыт в отношении российской вакцины, как и других вакцин, которые могут появится в мире, лишь бы только проверки и контроль, которые должны осуществить соответствующие агентства, дали хороший результат», - цитирует заявление Сперанцы РИА Новости.

Итальянский чиновник подчеркнул, что в стране начали использовать вакцины AstraZeneca, Pfizer и Moderna только после положительного решения ЕМА и Aifa. Он также выразил надежду, сто российский препарат будет одобрен европейскими регуляторами в короткие сроки.

Ранее стало известно о том, что глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко обсудили включение вакцины «Спутник V» в список препаратов ВОЗ для экстренного применения.

