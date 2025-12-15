Умеров заявил о «реальном прогрессе» на переговорах США и Украины
Украинско-американские переговоры в Берлине, длящиеся два дня, были конструктивными и продуктивными. Как пишет RT, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.
Он отметил, что в ходе встречи был достигнут «реальный прогресс».
Кроме того, Умеров выразил надежду, что в итоге сторонам удастся достичь соглашения, которое «приблизит к миру».
Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с участием американской и украинской делегаций в Берлине отверг предложения по выводу военных из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
