Умеров заявил о «реальном прогрессе» на переговорах США и Украины

Украинско-американские переговоры в Берлине, длящиеся два дня, были конструктивными и продуктивными. Как пишет RT, об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустем Умеров.

Он отметил, что в ходе встречи был достигнут «реальный прогресс».

Кроме того, Умеров выразил надежду, что в итоге сторонам удастся достичь соглашения, которое «приблизит к миру».

Ранее в СМИ появилась информация, что президент Украины Владимир Зеленский на переговорах с участием американской и украинской делегаций в Берлине отверг предложения по выводу военных из Донбасса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

