СМИ: Трамп положительно оценивает переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп удовлетворен текущим ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и считает их результаты позитивными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

По словам источника, в Вашингтоне положительно оценивают текущее положение дел и отмечают конструктивный характер обсуждений. Чиновник подчеркнул, что итоги переговоров воспринимаются американской стороной как действительно обнадеживающие.