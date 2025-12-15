СМИ: Трамп положительно оценивает переговоры по Украине

Президент США Дональд Трамп удовлетворен текущим ходом переговоров по урегулированию конфликта на Украине и считает их результаты позитивными. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

По словам источника, в Вашингтоне положительно оценивают текущее положение дел и отмечают конструктивный характер обсуждений. Чиновник подчеркнул, что итоги переговоров воспринимаются американской стороной как действительно обнадеживающие.

Переговоры по украинскому урегулированию начались в Берлине в минувшее воскресенье. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры продолжались около пяти часов.

После первого раунда Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе, отметив, что стороны обсуждали план урегулирования, состоящий из 20 пунктов. В понедельник в Берлине прошел второй раунд консультаций, посвященных мирному урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
