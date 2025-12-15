Зеленский оценил итоги переговоров по Украине в Берлине
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что переговоры по урегулированию конфликта продолжаются и требуют дальнейшей проработки деталей. Его слова приводит издание «Страна.ua».
По словам Зеленского, рабочие команды сторон продолжают взаимодействие, при этом ключевой задачей остается достижение «достойного мира». Он подчеркнул необходимость новых рабочих встреч для создания условий, которые позволят завершить конфликт.
Переговоры по украинскому урегулированию начались в Берлине в минувшее воскресенье. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры продолжались около пяти часов.
После первого раунда Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе, отметив, что стороны обсуждали план урегулирования, состоящий из 20 пунктов. В понедельник в Берлине прошел второй раунд консультаций, посвященных мирному урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
