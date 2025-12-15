Уиткофф сообщил о прогрессе на переговорах по Украине
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о существенном продвижении на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые проходят в Берлине. Об этом сообщает агентство Reuters.
По словам Уиткоффа, переговорным группам удалось добиться значимого прогресса в ходе обсуждений.
Переговоры по украинскому урегулированию начались в Берлине в минувшее воскресенье. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры продолжались около пяти часов.
После первого раунда Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе, отметив, что стороны обсуждали план урегулирования, состоящий из 20 пунктов. В понедельник в Берлине прошел второй раунд консультаций, посвященных мирному урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автоюрист объяснил, как действовать при бегстве водителя с места ДТП
- Уиткофф сообщил о прогрессе на переговорах по Украине
- «Рэперы за 100 миллионов?»: Сколько платят иностранцам за корпоративы в России
- Зеленский оценил итоги переговоров по Украине в Берлине
- СМИ: Трамп положительно оценивает переговоры по Украине
- Умеров заявил о «реальном прогрессе» на переговорах США и Украины
- Местных «выплеснули»: Почему с каждым годом сокращается план по замене лифтов
- Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП
- Сына Роба Райнера арестовали по делу о гибели родителей
- Россиянам назвали риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru