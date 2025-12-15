Уиткофф сообщил о прогрессе на переговорах по Украине

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил о существенном продвижении на переговорах по урегулированию конфликта на Украине, которые проходят в Берлине. Об этом сообщает агентство Reuters.

По словам Уиткоффа, переговорным группам удалось добиться значимого прогресса в ходе обсуждений.

Зеленский оценил итоги переговоров по Украине в Берлине

Переговоры по украинскому урегулированию начались в Берлине в минувшее воскресенье. Во встрече участвовали спецпосланник президента США Стив Уиткофф, зять американского лидера Джаред Кушнер и президент Украины Владимир Зеленский. Переговоры продолжались около пяти часов.

После первого раунда Уиткофф сообщил о достигнутом прогрессе, отметив, что стороны обсуждали план урегулирования, состоящий из 20 пунктов. В понедельник в Берлине прошел второй раунд консультаций, посвященных мирному урегулированию конфликта, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:БерлинПереговорыРоссияУкраинаСША

Горячие новости

Все новости

партнеры