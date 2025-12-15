Сына Роба Райнера арестовали по делу о гибели родителей

Сына американского режиссера Роба Райнера Ника взяли под стражу в Лос-Анджелесе по делу о гибели его родителей — самого режиссера и его жены Мишель, сообщает CBS News со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

Суд определил возможность освобождения подозреваемого под залог в размере более $4 миллиардов. По данным New York Post, источники в правоохранительных органах утверждают, что Нику Райнеру предъявлено обвинение в убийстве родителей.