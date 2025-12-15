Сына Роба Райнера арестовали по делу о гибели родителей

Сына американского режиссера Роба Райнера Ника взяли под стражу в Лос-Анджелесе по делу о гибели его родителей — самого режиссера и его жены Мишель, сообщает CBS News со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.

Суд определил возможность освобождения подозреваемого под залог в размере более $4 миллиардов. По данным New York Post, источники в правоохранительных органах утверждают, что Нику Райнеру предъявлено обвинение в убийстве родителей.

В свою очередь Page Six уточняет, что 32-летний мужчина находится под арестом в Лос-Анджелесе.

Издание также отмечает, что, по имеющейся информации, Ник Райнер на протяжении многих лет страдал от наркотической зависимости, начавшейся еще в подростковом возрасте, передает «Радиоточка НСН».

