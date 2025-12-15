Сына Роба Райнера арестовали по делу о гибели родителей
Сына американского режиссера Роба Райнера Ника взяли под стражу в Лос-Анджелесе по делу о гибели его родителей — самого режиссера и его жены Мишель, сообщает CBS News со ссылкой на департамент шерифа округа Лос-Анджелес.
Суд определил возможность освобождения подозреваемого под залог в размере более $4 миллиардов. По данным New York Post, источники в правоохранительных органах утверждают, что Нику Райнеру предъявлено обвинение в убийстве родителей.
В свою очередь Page Six уточняет, что 32-летний мужчина находится под арестом в Лос-Анджелесе.
Издание также отмечает, что, по имеющейся информации, Ник Райнер на протяжении многих лет страдал от наркотической зависимости, начавшейся еще в подростковом возрасте, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Уиткофф сообщил о прогрессе на переговорах по Украине
- «Рэперы за 100 миллионов?»: Сколько платят иностранцам за корпоративы в России
- Зеленский оценил итоги переговоров по Украине в Берлине
- СМИ: Трамп положительно оценивает переговоры по Украине
- Умеров заявил о «реальном прогрессе» на переговорах США и Украины
- Местных «выплеснули»: Почему с каждым годом сокращается план по замене лифтов
- Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП
- Сына Роба Райнера арестовали по делу о гибели родителей
- Россиянам назвали риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
- Отцы и дети: Режиссер Волошин раскрыл замысел нового фильма «Буратино»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru