Россиянам назвали риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
Уровень безопасности и рисков у родов в медицинском учреждении и на дому несопоставимы. Об этом NEWS.ru заявила кандидат медицинских наук, акушер-гинеколог Алена Минц.
Она указала, что даже если во время родов на дому будет находиться врач, то он не сможет оказать помощь должного уровня, такак у него не будет под рукой необходимой вспомогательной аппаратуры и лекарств, а также коллег, которые могли бы ему помочь.
Эксперт подчеркнула, что даже если у подъезда будет дежурить карета скорой помощи, то это не гарантирует безопасность и снижение рисков во время родов.
«Иногда счёт просто на секунды, чтобы врач оказался рядом, чтобы операционная была в соседней двери или на соседнем этаже... в домашних условиях это невозможно», — заключила Минц.
Ранее в столичном департаменте здравоохранения рассказали, что на станции московского метро «Чистые пруды» пассажирка родила ребёнка прямо на платформе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский оценил итоги переговоров по Украине в Берлине
- СМИ: Трамп положительно оценивает переговоры по Украине
- Умеров заявил о «реальном прогрессе» на переговорах США и Украины
- Местных «выплеснули»: Почему с каждым годом сокращается план по замене лифтов
- Путин дал Росфинмониторингу право получать данные о переводах через СБП
- Сына Роба Райнера арестовали по делу о гибели родителей
- Россиянам назвали риски, которые могут возникнуть во время домашних родов
- Отцы и дети: Режиссер Волошин раскрыл замысел нового фильма «Буратино»
- Песков: Россия решительно осуждает варварский теракт в Австралии
- Путин продлил действие механизма параллельного импорта на 2026 год
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru