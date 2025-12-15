Россиянам назвали риски, которые могут возникнуть во время домашних родов

Она указала, что даже если во время родов на дому будет находиться врач, то он не сможет оказать помощь должного уровня, такак у него не будет под рукой необходимой вспомогательной аппаратуры и лекарств, а также коллег, которые могли бы ему помочь.

Эксперт подчеркнула, что даже если у подъезда будет дежурить карета скорой помощи, то это не гарантирует безопасность и снижение рисков во время родов.

«Иногда счёт просто на секунды, чтобы врач оказался рядом, чтобы операционная была в соседней двери или на соседнем этаже... в домашних условиях это невозможно», — заключила Минц.

Ранее в столичном департаменте здравоохранения рассказали, что на станции московского метро «Чистые пруды» пассажирка родила ребёнка прямо на платформе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

