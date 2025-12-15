«Рэперы за 100 миллионов?»: Сколько платят иностранцам за корпоративы в России
Западные исполнители просят за выступления в России гонорары в шесть раз больше российских артистов, сказал в эфире НСН Эдуард Ратников.
Приглашение в этом году на корпоративы в России рэперов-иностранцев не является трендом, заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.
По данным «Известий», на российских корпоративах ждут не только звезд 1980-х вроде уругвайской певицы Наталии Орейро и немецкой группы «Чингисхан», но также американских рэперов Akon и Jason Derulo. Ратников считает, что это не говорит о новой моде на западных артистов.
«Я сомневаюсь, что сейчас есть какой-то бум по приглашению зарубежных артистов, тем более рэперов, хотя Джейсон Деруло, конечно, достаточно мощно выглядел с треком "Матушка-земля", это было хитом, но в целом сейчас это не очень модно. Не все готовы гулять во время СВО. Кроме того, те артисты, которые готовы сейчас приезжать в Россию, в частности рэперы, стоят примерно в шесть раз дороже своих обычных коллег. Поэтому это все и не очень этично, и не очень модно, и не очень дешево. Просто появились организаторы, которые работают с этим рэперским сегментом и анонсировали несколько концертов в начале 2026 года. Но это, скорее, говорит об их амбициях, а не о какой-то большой тенденции», - пояснил он.
Его не удивила информация издания о декабрьских гонорарах топовых российских артистов до 25 млн рублей. Вместе с тем, Ратников указал, что иностранцы «гнут ценники» еще больше.
«Что касается российских артистов, то они "рвали бабло" там, где могли, поэтому происходит то, что происходит. Ребята не упускают своего шанса заработать. При этом у иностранцев гонорары выше. Кто-то объявляет в три раза больше, а кто-то – и в четыре, и в шесть раз, потому что у них нет иных причин приезжать в Россию», - заключил собеседник НСН.
Ранее сообщалось, что американский рэпер Xzibit во время сентябрьского концерта на фестивале в «Лужниках» демонстративно выпил на сцене бутылку водки. Депутат Госдумы Виталий Милонов сказал тогда Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что иностранца следовало оштрафовать.
