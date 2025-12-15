Приглашение в этом году на корпоративы в России рэперов-иностранцев не является трендом, заявил в интервью НСН глава концертного агентства TCI Эдуард Ратников.

По данным «Известий», на российских корпоративах ждут не только звезд 1980-х вроде уругвайской певицы Наталии Орейро и немецкой группы «Чингисхан», но также американских рэперов Akon и Jason Derulo. Ратников считает, что это не говорит о новой моде на западных артистов.