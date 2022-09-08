По словам Орсини. Украина погружается в разруху, день ото дня увеличивается количество смертей. Как считает социолог, самой важной военной победы достигла Россия.

Спикер отметил, что в июле союзные силы полностью взяли под контроль территорию Луганской народной республики (ЛНР). Сейчас для освобождения Донбасса России и народным республикам осталось преодолеть последнюю оборонительную линию украинских войск в районе населённых пунктов Славянска и Краматорска. Орсини убеждён, что победа России на этом участке ожидаема, она станет трагедией для Киева.

Социолог также обвинил западные СМИ в сознательном искажении ситуацию и умалении успехов российских военных. По мнению эксперта, проблема Запада в сокрытии провала на Украине.

Ранее сообщалось, что контрнаступление Вооружённых сил Украины перекинулось с Херсона на север.

