В Италии назвали ситуацию на Украине катастрофической
На Украине сложилась катастрофическая ситуация для Киева и его союзников, заявил итальянский социолог Алессандро Орсини в интервью телеканалу Rai 3.
По словам Орсини. Украина погружается в разруху, день ото дня увеличивается количество смертей. Как считает социолог, самой важной военной победы достигла Россия.
Спикер отметил, что в июле союзные силы полностью взяли под контроль территорию Луганской народной республики (ЛНР). Сейчас для освобождения Донбасса России и народным республикам осталось преодолеть последнюю оборонительную линию украинских войск в районе населённых пунктов Славянска и Краматорска. Орсини убеждён, что победа России на этом участке ожидаема, она станет трагедией для Киева.
Социолог также обвинил западные СМИ в сознательном искажении ситуацию и умалении успехов российских военных. По мнению эксперта, проблема Запада в сокрытии провала на Украине.
Ранее сообщалось, что контрнаступление Вооружённых сил Украины перекинулось с Херсона на север.
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