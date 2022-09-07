Турчак заявил, что референдумы на освобождённых территориях следует провести 4 ноября

По его мнению, «правильно и символично» будет провести голосование 4 ноября, в День народного единства.

Он подчеркнул, что историческая дата «всех объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобождённых территорий».

«Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделённый сейчас формальными границами, снова обретёт свою целостность», - заключил Турчак.

Ранее первый замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон может ввести новые антироссийские меры, включая экономические санкции, в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под контролем России регионов Украины в состав Российской Федерации, сообщает RT.

