Турчак заявил, что референдумы на освобождённых территориях следует провести 4 ноября
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своём Telegram-канале заявил, что референдумы в Донбассе и на освобождённых территориях обязательно состоятся в 2022 году.
По его мнению, «правильно и символично» будет провести голосование 4 ноября, в День народного единства.
Он подчеркнул, что историческая дата «всех объединяет в то самое пространство Русского мира, о котором мечтают жители Донбасса и освобождённых территорий».
«Донецк, Луганск и многие другие русские города, наконец, вернутся в родную гавань. А Русский мир, разделённый сейчас формальными границами, снова обретёт свою целостность», - заключил Турчак.
Ранее первый замруководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что Вашингтон может ввести новые антироссийские меры, включая экономические санкции, в случае проведения референдумов о вхождении находящихся под контролем России регионов Украины в состав Российской Федерации, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
19,9 млн+47 958 / сут.
Умерли
385 тыс.+94 / сут.
Выздоровели
18,9 млн+52 611 / сут.
- Чешская компания Home Credit покинула российский банковский рынок
- «Металлолом». Эрдоган заявил, что Запад поставляет на Украину некачественное вооружение
- Турчак заявил, что референдумы на освобождённых территориях следует провести 4 ноября
- «Ерунда». Песков опроверг информацию о звонках Кремля уехавшим из РФ бизнесменам
- СМИ: Пентагон разрабатывает долгосрочный план военной поддержки Украины
- В Госдуму внесли законопроект о запрете пропаганды бездетности
- Запорожские власти допустили полную остановку ЗАЭС
- Медведев призвал занести Борреля в списки нерукопожатных существ
- В Госдуме предложили выход из логистического кризиса в сфере туризма
- Медведев назвал нового премьера Британии Лиз Трасс «фрик-тёткой»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru