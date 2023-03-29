В Иране понадеялись на скорый визит Лаврова

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, в Тегеране планируется заключение договора о сотрудничестве России и Ирана. Абдоллахиян заявил, что ждет Лаврова в иранской столице для подписания документа.

Ранее Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима.

