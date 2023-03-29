В Иране понадеялись на скорый визит Лаврова

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян выразил надежду на то, что Тегеран в ближайшее время посетит его российский коллега Сергей Лавров. Об этом иранский дипломат заявил в ходе совместной пресс-конференции, сообщил портал Lenta.ru.

Лавров заявил, что Россия определит отношения с Западом, когда тот «протрезвеет»

По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, в Тегеране планируется заключение договора о сотрудничестве России и Ирана. Абдоллахиян заявил, что ждет Лаврова в иранской столице для подписания документа.

Ранее Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой заявил, что НАТО фактически воюет на стороне киевского режима.

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ФОТО: РИА Новости
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