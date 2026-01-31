Илон Маск заявил об изменении баланса сил в мире
В социальной сети X Илон Маск прокомментировал сдвиг глобального баланса сил. Его замечание последовало в ответ на публикацию пользователя, представившего статистику о странах, которые сильнее всего способствуют росту мирового реального ВВП.
«Баланс сил меняется», — подчеркнул основатель SpaceX.
Данные Международного валютного фонда (МВФ) показывают, что в 2026 году главный вклад в увеличение мирового реального ВВП внесёт Китай — его доля составит 26,6%. На втором месте окажется Индия с 17%, а тройку лидеров замкнут США, на которые придётся около 10% прироста. В топ‑10 также попадут Индонезия, Турция, Нигерия, Бразилия, Вьетнам, Саудовская Аравия и Германия.
Особого внимания заслуживает совокупный вклад Китая и Индии: вместе они обеспечат 43,6% глобального экономического роста. При этом весь Азиатско‑Тихоокеанский регион в сумме даст примерно половину мирового прироста ВВП.
Ранее Маск заявил, что уже к концу этого года искусственный интеллект превзойдет умственные способности любого человека, а через пять лет будет умнее всего человечества вместе взятого, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
