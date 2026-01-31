Правительство РФ до августа сняло запрет на экспорт бензина
Правительство РФ обнародовало изменения в регулировании экспорта нефтепродуктов. Согласно новому постановлению, производители бензина получили право на его вывоз за рубеж, тогда как для прочих участников рынка запрет на экспорт топлива остаётся в силе.
Документ вводит временное ограничение на экспорт бензина, дизельного топлива и иных горюче‑смазочных материалов до 31 июля 2026 года. В пресс‑службе кабмина подчеркнули, что эта мера призвана обеспечить стабильность внутреннего топливного рынка.
Особое внимание уделено интересам нефтеперерабатывающих предприятий: исключение для производителей позволит предотвратить переполнение их складских и производственных мощностей. Постановление начинает действовать с даты официальной публикации.
Ранее эксперт топливного рынка Анастасия Бунина заявила НСН, что реализация 1% топлива напрямую АЗС, агропромышленному комплексу и промышленности — весомое подспорье не только для стабилизации цен на нефтепродукты, но и для наведения порядка на внутрироссийском рынке в целом.
