Немецкий футбольный союз заявил, что сборная не намерена бойкотировать ЧМ-2026

На заседании совета директоров DFB обсудили вопрос о бойкоте и пришли к выводу, что такой шаг нецелесообразен. В заявлении подчёркивается: футбол обладает объединяющей силой, а мировое первенство способно оказать глобальное влияние. Союз намерен использовать и укреплять позитивный потенциал футбола, а не ограничивать его.



Ранее ряд европейских стран, включая Германию и Францию, обсуждали возможность отказа от участия в ЧМ‑2026. Причиной стали политические заявления президента США Дональда Трампа — в частности, его намерения относительно Гренландии.

Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков заявил НСН, что если какие-то футбольные сборные решат проигнорировать чемпионат мира по футболу в США, то они рискуют получить бан от ФИФА.

