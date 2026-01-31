Немецкий футбольный союз заявил, что сборная не намерена бойкотировать ЧМ-2026
Немецкий футбольный союз (DFB) прояснил свою позицию относительно возможного бойкота чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдёт летом в США, Канаде и Мексике. Соответствующее заявление опубликовано на официальном сайте организации.
На заседании совета директоров DFB обсудили вопрос о бойкоте и пришли к выводу, что такой шаг нецелесообразен. В заявлении подчёркивается: футбол обладает объединяющей силой, а мировое первенство способно оказать глобальное влияние. Союз намерен использовать и укреплять позитивный потенциал футбола, а не ограничивать его.
Ранее ряд европейских стран, включая Германию и Францию, обсуждали возможность отказа от участия в ЧМ‑2026. Причиной стали политические заявления президента США Дональда Трампа — в частности, его намерения относительно Гренландии.
Ранее член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Роман Терюшков заявил НСН, что если какие-то футбольные сборные решат проигнорировать чемпионат мира по футболу в США, то они рискуют получить бан от ФИФА.
