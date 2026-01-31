Около 50 человек застряли на горнолыжном подъемнике в Подмосковье

Согласно информации ведомства, на подъёмнике в момент остановки находилось 50 человек. Спасатели, прибыв на место, начали эвакуировать людей с помощью трёхколенной лестницы.

К 18 часам, по данным МЧС, с подъемника осталось эвакуировать 15 человек. По предварительной информации, никто не пострадал.

Ранее в японской префектуре Нагано погиб катавшийся на сноуборде и попавший под лавину гражданин России, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

