Пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области

В Прокопьевске Кемеровской области в субботу, 31 января, произошёл пожар в частной сауне, в результате которого погибли пятеро подростков.

Следственный комитет России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по данному факту.

По информации ведомства, при ликвидации возгорания были обнаружены тела пяти несовершеннолетних; одна девушка, по предварительным данным, смогла выбраться из горящего помещения.

На месте происшествия продолжают работать пожарные: по данным МЧС, задействованы 38 сотрудников и 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара — 70 кв. м.

Ранее в Хабаровске при пожаре на территории ТЭЦ-3 погибли два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

