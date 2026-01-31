Пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области

Следственный комитет России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по данному факту.



По информации ведомства, при ликвидации возгорания были обнаружены тела пяти несовершеннолетних; одна девушка, по предварительным данным, смогла выбраться из горящего помещения.



На месте происшествия продолжают работать пожарные: по данным МЧС, задействованы 38 сотрудников и 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара — 70 кв. м.

Ранее в Хабаровске при пожаре на территории ТЭЦ-3 погибли два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

