Пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области
В Прокопьевске Кемеровской области в субботу, 31 января, произошёл пожар в частной сауне, в результате которого погибли пятеро подростков.
Следственный комитет России по Кемеровской области возбудил уголовное дело по данному факту.
По информации ведомства, при ликвидации возгорания были обнаружены тела пяти несовершеннолетних; одна девушка, по предварительным данным, смогла выбраться из горящего помещения.
На месте происшествия продолжают работать пожарные: по данным МЧС, задействованы 38 сотрудников и 12 единиц техники. Предварительная площадь пожара — 70 кв. м.
Ранее в Хабаровске при пожаре на территории ТЭЦ-3 погибли два человека, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пятеро подростков погибли в сауне в Кемеровской области
- Илон Маск заявил об изменении баланса сил в мире
- Силовики задержали разработчика российского бункера от ядерного удара
- СМИ: Певица Ёлка отказалась от гражданства Украины и стала россиянкой
- Гага, Ширан, Ламар: Кто заберет «Грэмми-2026»
- Россиянам напомнили о скорой короткой рабочей неделе
- Елена Рыбакина выиграла Australian Open
- Глава Disney Боб Айгер может покинуть пост до конца 2026 года
- Ученые выяснили, что будущие учителя толерантно относятся к списыванию и плагиату
- После убийств в Миннесоте: В США начался «недолгий» шатдаун
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru