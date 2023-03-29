Лавров: НАТО воюет за стороне Киева
29 марта 202313:50
НАТО фактически воюет на стороне киевского режима, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахияном в Москве.
Глава российского МИД подчеркнул, что глубже втягиваться в конфликт на Украине для НАТО уже некуда.
Ранее Лавров заявил, что Россия не ведет диалога с США по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
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29 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru