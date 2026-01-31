На «Оскаре» вживую исполнят только две номинированные песни

Как сообщает Variety со ссылкой на письмо Академии кинематографических искусств и наук, решение обусловлено дефицитом эфирного времени: выступление всех пяти номинантов увеличило бы продолжительность шоу примерно на 25 минут, тогда как по контракту премия должна длиться 3,5 часа.

В число остальных номинантов вошли «Dear Me» (из фильма «Diane Warren: Relentless»), «Sweet Dreams of Joy» (из фильма «Viva Verdi») и «Train Dreams» (из фильма «Сны поездов»).

При этом «Кей‑поп‑охотницы на демонов» уже стали самым просматриваемым полнометражным проектом в истории Netflix (более 500 миллионов зрителей в 2025 году) и победили на «Золотом глобусе» в номинациях «Лучший анимационный фильм» и «Лучшая песня», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

