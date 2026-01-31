В Подмосковье прошло прощание с пловцом Свечниковым
В Одинцово на Лайковском кладбище состоялась церемония прощания с пловцом Николаем Свечниковым. Его тело нашли в Стамбуле спустя пять месяцев после того, как он пропал во время заплыва через пролив Босфор.
Трагедия произошла 24 августа 2025 года: Свечников принимал участие в международном массовом заплыве. Примерно через 500–600 метров после старта спортсмен исчез из поля зрения товарищей. По словам одного из участников мероприятия, Николай отклонился от заданного маршрута.
Останки пловца обнаружили 20 января в стамбульском районе Бешикташ — на набережной Бебек. В тот же день родственников Свечникова пригласили для опознания. Чтобы окончательно подтвердить личность погибшего, провели ДНК‑экспертизу, которая достоверно установила: найдено тело Николая Свечникова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru