В Подмосковье прошло прощание с пловцом Свечниковым

Трагедия произошла 24 августа 2025 года: Свечников принимал участие в международном массовом заплыве. Примерно через 500–600 метров после старта спортсмен исчез из поля зрения товарищей. По словам одного из участников мероприятия, Николай отклонился от заданного маршрута.



Останки пловца обнаружили 20 января в стамбульском районе Бешикташ — на набережной Бебек. В тот же день родственников Свечникова пригласили для опознания. Чтобы окончательно подтвердить личность погибшего, провели ДНК‑экспертизу, которая достоверно установила: найдено тело Николая Свечникова, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

