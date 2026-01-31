В Москве скорректировали работу системы отопления из-за морозов

По его словам, поскольку температура в столичном регионе заметно упала, работу системы отопления заблаговременно скорректировали — в тепловых сетях увеличили температуру магистрального теплоносителя.

Бирюков уточнил, что система централизованного теплоснабжения функционирует по гибкому алгоритму: её технологические режимы подстраиваются под изменения температуры наружного воздуха.

Ранее независимый эксперт по вопросам ЖКХ Евгения Петухова заявила НСН, что если ФАС займется тарифами на ЖКУ, сумма в платежках граждан точно не уменьшится, так как у ведомства нет данных по реальной ситуации на местах.

