ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным

Инцидент произошёл в апреле 2024 года в Энгельсе: сотрудники ДПС остановили водителя, чьё поведение вызвало подозрения. Первичное освидетельствование не выявило алкоголя, но медицинское обследование подтвердило состояние опьянения — в организме обнаружили синтетические катиноны.

На основании этого мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, назначив штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1 год и 9 месяцев. Решения нижестоящих судов (от 4 октября 2024 года, 18 декабря 2024 года и 9 апреля 2025 года) Верховный суд оставил без изменений.

Ранее вице-президент «Движения автомобилистов России» Леонид Ольшанский заявил, что в среднем 30 часов вождения мало для успешной сдачи экзамена на права, человек не сможет освоить важные нюансы поведения на дороге. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

