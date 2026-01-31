ВС признал лишение прав за вождение после употребления катинонов законным
Верховный суд РФ оставил в силе решение о лишении водительских прав за управление автомобилем в состоянии опьянения синтетическими катинонами — жалобу водителя из Энгельса суд отклонил, сообщает РИА Новости.
Инцидент произошёл в апреле 2024 года в Энгельсе: сотрудники ДПС остановили водителя, чьё поведение вызвало подозрения. Первичное освидетельствование не выявило алкоголя, но медицинское обследование подтвердило состояние опьянения — в организме обнаружили синтетические катиноны.
На основании этого мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, назначив штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1 год и 9 месяцев. Решения нижестоящих судов (от 4 октября 2024 года, 18 декабря 2024 года и 9 апреля 2025 года) Верховный суд оставил без изменений.
