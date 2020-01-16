Не злорадствуют, но выдумывают. Как на Украине восприняли отставку Медведева
Президент Украинского аналитического центра в эфире НСН заявил, что лишь оппозиция верит в сдвиг российско-украинских отношений в связи со сменой правительства РФ.
Президент Владимир Путин подписал указ об отставке всего кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Правительство подало в отставку после послания президента Федеральному собранию РФ. В свою очередь, глава государства рекомендовал на должность премьер-министра руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.
Как восприняли события внутрироссийской политики на Украине рассказал НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.
«Злорадствования [у украинцев] нет, есть много конспирологических мнений – почему сейчас, какая цель была отправлять в отставку Медведева и по поводу поправок в Конституции. Некоторые высказывают мнение, что Медведев пошел в отставку, чтобы в 2024 году занять кресло президента. Другие говорят, что это смена определенной элиты в России. Также, что Медведев не выполнил те задания, которые перед ним поставили. Чаще всего звучат еще более конспиролоогические, запутанные предположения. При этом, все понимают, что в России власть президента больше, чем премьера», -сказал Охрименко.
Говоря о новом премьере, собеседник НСН отметил, что, строя предположения «кто же займет кресло Медведева», никто даже не думал о Мишустине.
«Украинские средства массовой информации сразу же начали активно обсуждать его биографию, высказывать мнения, к кому он более близок, кого представляет из «башен Кремля». На вид он классический государственный чиновник высокого ранга, довольно много работал в этом направлении. Скорее всего, это больше смена одного экономиста на другого, потому что очень сложно представить, что новый премьер будет проводить свою отдельную политику. Большинство соглашается с тем, что каких-то радикальных изменений в политике России или, тем более, в работе правительства не будет», - пояснил эксперт.
Также он уточнил, что лишь оппозиция верит в какие-либо трансформации во взаимоотношениях двух стран.
«Некоторые высказывали мнение, что стоит перезагрузить экономическую часть российско – украинских отношений. В очередной раз поднимали вопрос - насколько целесообразны экономические санкции. Но обсуждали это как проблемы, которые существуют, но которые сложно пока реализовать. И смена правительства вряд ли поможет что-то сдвинуть. Если послушать политологов близких к Зеленскому, то те говорят, что никаких радикальных изменений Украина по отношению к России делать не будет, что изменения правительства — это дело исключительно внутрироссийское, что Украина все равно должна проводить антироссийскую политику. Только представители оппозиции высказывали мнение, что есть шанс в условиях смены правительства, заодно выстроить более прагматичные отношения», - рассказал президент Украинского аналитического центра.
Тем временем Владимир Путин предложил ввести Дмитрия Медведева в Совет безопасности РФ на должность заместителя председателя. Медведев продолжит возглавлять партию «Единая Россия».
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