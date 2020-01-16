Не злорадствуют, но выдумывают. Как на Украине восприняли отставку Медведева

Президент Владимир Путин подписал указ об отставке всего кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым. Правительство подало в отставку после послания президента Федеральному собранию РФ. В свою очередь, глава государства рекомендовал на должность премьер-министра руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Как восприняли события внутрироссийской политики на Украине рассказал НСН президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.

«Злорадствования [у украинцев] нет, есть много конспирологических мнений – почему сейчас, какая цель была отправлять в отставку Медведева и по поводу поправок в Конституции. Некоторые высказывают мнение, что Медведев пошел в отставку, чтобы в 2024 году занять кресло президента. Другие говорят, что это смена определенной элиты в России. Также, что Медведев не выполнил те задания, которые перед ним поставили. Чаще всего звучат еще более конспиролоогические, запутанные предположения. При этом, все понимают, что в России власть президента больше, чем премьера», -сказал Охрименко.

Говоря о новом премьере, собеседник НСН отметил, что, строя предположения «кто же займет кресло Медведева», никто даже не думал о Мишустине.