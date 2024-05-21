Закон об иноагентах: Парламент Грузии сможет преодолеть президентское вето
Партия «Грузинская мечта» должна сделать все для принятия закона об иноагентах, чтобы не растерять поддержку сторонников на выборах осенью, сказал НСН Рамаз Сакварелидзе.
Правящая партия Грузии «Грузинская мечта» не отступится от принятия закона об иноагентах, чтобы сохранить поддержку сторонников, а парламент сможет преодолеть вето президента страны Саломе Зурабишвили — подобная ситуация возникала уже не раз. Об этом НСН заявил грузинский политолог Рамаз Сакварелидзе.
Ранее сообщалось, что власти США окажут Грузии экономическую помощь, а также поддержку в области безопасности, если Тбилиси откажется от «антидемократических шагов», антизападной риторики и будет придерживаться обязательству соблюдать права человека. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на законопроект республиканца Джо Уилсона (Южная Каролина). Сакварелидзе заявил, что грузинский парламент сможет преодолеть вето Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах.
«Не раз возникала аналогичная ситуация, так что парламент сможет его преодолеть. Что же касается предложения США, все зависит от того, что за это требуется от Грузии. Если это требование связано с законом, касающимся прозрачности общественных организаций, то вряд ли “Грузинская мечта” будет согласна приостанавливать принятие закона, как год назад из-за молодежных протестов. Если партия опять сделает шаг назад, то велика вероятность того, что осенью ее не поддержат традиционные сторонники. В политике слабых не любят. От “Грузинской мечты” ждут, что она осознанно пошла на принятие этого закона и что у нее есть силы защитить свою цель, свой план действий», — сказал Сакварелидзе.
Собеседник НСН также спрогнозировал реакцию со стороны США в случае принятия закона об иноагентах.
«Пока обещают строгую реакцию без компромиссов. Хотя я не думаю, что все будет так жестко. В Грузии был с визитом высокопоставленный чиновник из США, который вообще не акцентировал внимание на этом документе, хотя и сказал о том, что желательно что-то изменить. С некоторыми изменениями согласны и руководители “Грузинской мечты”. Думаю, процесс будет развиваться в сторону коррекции этого проекта и таких шагов, которые потом позволят сказать, что были учтены интересы всех сторон», — подытожил он.
Ранее Зурабишвили попросила французского лидера Эммануэля Макрона избавить Кавказ от «советского ига».
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