Премьер Грузии Кобахидзе обвинил иностранные НПО в попытках устроить революцию
Грузинские неправительственные организации, финансируемые из США, пытались организовать революцию. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
По его словам, эти организации выступили за отставку правительства. Премьер также отметил, что были три попытки революции, и две из них произошли в прошлые недели.
Премьер-министр также добавил, что важно пересмотреть отношения между Тбилиси и Вашингтоном в интересах грузинского и американского народов.
Слова Кобахидзе стали реакцией на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости многостороннего пересмотра сотрудничества с Грузией из-за закона об иноагентах. В результате Вашингтон решил ввести новую политику по визовым ограничениям, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru