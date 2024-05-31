Премьер Грузии Кобахидзе обвинил иностранные НПО в попытках устроить революцию

Премьер-министр также добавил, что важно пересмотреть отношения между Тбилиси и Вашингтоном в интересах грузинского и американского народов.

Слова Кобахидзе стали реакцией на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости многостороннего пересмотра сотрудничества с Грузией из-за закона об иноагентах. В результате Вашингтон решил ввести новую политику по визовым ограничениям, передает «Радиоточка НСН».

