Премьер Грузии Кобахидзе обвинил иностранные НПО в попытках устроить революцию

Грузинские неправительственные организации, финансируемые из США, пытались организовать революцию. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, эти организации выступили за отставку правительства. Премьер также отметил, что были три попытки революции, и две из них произошли в прошлые недели.

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Премьер-министр также добавил, что важно пересмотреть отношения между Тбилиси и Вашингтоном в интересах грузинского и американского народов.

Слова Кобахидзе стали реакцией на заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о необходимости многостороннего пересмотра сотрудничества с Грузией из-за закона об иноагентах. В результате Вашингтон решил ввести новую политику по визовым ограничениям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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