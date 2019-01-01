Слова главы Грузии о причастности России к протестам объяснили ее сложным характером
Руководитель грузинского Института стратегии и управления рассказал НСН, почему президент Грузии обвинила Россию в организации протестов Тбилиси.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили обвинила Россию в организации протестов в Тбилиси. По ее словам, именно Москва заинтересована во внутреннем противостоянии в Грузии. Политик также назвала Россию «врагом и оккупантом». Зурабишвили написала в Facebook, что «раскол страны и общества и внутреннее противостояние никому не идут на руку, кроме России, и сегодня это её самое известное оружие».
Руководитель грузинского Института стратегии и управления Пётр Мамрадзе в эфире НСН объяснил высказывание грузинского президент её сложным характером (слушайте аудио).
«Я думаю, зная нашего президента Грузии и помня, как она себя вела, когда была министром иностранных дел, это просто ее такой сложный характер. Вот она что-то там сболтнёт, простите меня, такое, раз за разом, что наносится всегда вред Грузии. И вовсе не потому, что она выслуживает западные какие-то интересы, или восточные, или южные. Это исходит из ее характера. Она может поехать в Брюссель и сказать: “А мы в Грузии хотим войти в Евросоюз, просто потому что у нас нет никакой другой альтернативы”. Это, конечно, воспринимается как оскорбление. Ничего лучшего нет, так что приходится нам войти в Евросоюз. Те нас никуда не приглашают, там нас никто не ждет. Почти каждое ее выступление вызывает такие вопросы, нарекания и соответствующие эмоции. Так было и тогда, когда она была министром иностранных дел, пока ее не сняли», — пояснил Пётр Мамрадзе.
Грузинское МВД назвало протесты у здания парламента в Тбилиси попыткой массового переворота. По последним данным, в результате беспорядков за медицинской помощью обратились почти 70 человек. Во время демонстраций спецназ открыл по активистам стрельбу резиновыми пулями, полиция применила слезоточивый газ.
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