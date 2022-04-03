В Госдуму внесут законопроект с поправками о наказании за исполнение санкций на территории России

В Госдуму 4 апреля будет внесен законопроект с поправками в Уголовный кодекс России о наказании за исполнение антироссийских санкций на территории РФ, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о бесполезности западных санкций против России, потому что рубль смог вернуться к прежнему курсу.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СанкцииУголовный КодексПоправки ЗаконопроектГосдума
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