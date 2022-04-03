В Госдуму внесут законопроект с поправками о наказании за исполнение санкций на территории России

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами (санкций) на территории Российской Федерации, и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о бесполезности западных санкций против России, потому что рубль смог вернуться к прежнему курсу.

