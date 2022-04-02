Премьер Польши заявил об отсутствии эффекта от антироссийский санкций

«Санкции, которые мы до настоящего времени ввели против России, не действуют. Доказательство - курс рубля, который возвращается к уровню до момента агрессии России на Украине. Это означает, что наши действия не принесли желаемого европейскими лидерами эффекта», - передает ТАСС слова премьера.

Моравецкий заявил о необходимости «возвращаться к нормальному положению вещей» - на европейских лидеров «давит европейский бизнес».

«Не будет возвращения к нормальности, если Украина не защитит свой суверенитет, свою свободу, потому что тогда Европа покажет свою слабость, будет унижена, Европа будет беззубой, она не сможет действовать в защиту своих основных, общечеловеческих ценностей, таких как свобода, таких как право на жизнь», - отметил Моравецкий.

При этом польский премьер также заявил о необходимости ввести «больше реальных санкций» и нуждаемости «в реальных деньгах».

Ранее экс-глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что Польша требует от других стран Евросоюза ввести санкции в отношении России, при этом сама не приняла никаких мер воздействия на Москву.

