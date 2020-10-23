Ганди и Борис Годунов. Политологи о Путине и его преемнике

Принятая поправка к конституции России нацелена не на «обнуление» президентских сроков, а на развитие страны, сохранение суверенитета. Так Владимир Путин на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о переизбрании на президентский пост в 2024 году. Главе государства напомнили его слова о том, что решение остаться в должности после 2024 года станет гарантией против интриг и поисков преемника. Путин ответил, что решение он будет принимать в 2024 году, а сейчас «нужно просто напряженно работать, как святой Франциск, каждому на своем участке».

Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН выразил мнение, что Путин оставит пост президента в 2024 году.

«Если вы принимаете конституцию, она начинает действовать с нового временного периода. Автоматически и эта норма тоже перестала действовать. У президента есть право воспользоваться обнулением, но мы неоднократно слышали, что после 2024 года он не собирается оставаться президентом Российской Федерации», - напомнил Баширов.

Однако Путин сохранит влияние, как в России, так и в мире. «Его наследие настолько огромно, его влияние в мире настолько велико, что он как Ганди: кем бы он ни оставался после 2024 года, его влияние на самые разные вопросы в мире будет просто огромно. Сама элита России будет заинтересована, чтобы он оставался в системе координат российской власти. А сам он определится и скажет только в 2024 году, не раньше», - пояснил собеседник НСН.

Он поддержал стремление Путина избежать борьбы вокруг фигуры преемника.

«Кадровая политика президента всегда оставалась тайной за семью печатями. Никто никогда не знает, что он в конечном итоге решит. Его кадровая политика децентрализована, он собирает информацию, проверяет ее по разным каналам. И только несколько лиц, которые готовят ему техническую информацию, могут о чем-то догадываться. Мы с вами будем до самого конца находиться в неведении. Да это и правильно. При роли России в современном мире, лучше, чтобы человек, который будет следующим президентом Российской Федерации, оставался как можно дольше неизвестным. Для Запада, в первую очередь», - указал политтехнолог.

В свою очередь политолог Дмитрий Орешкин в эфире НСН выразил уверенность, что Путин обязательно останется во главе государства после 2024 года.

«Я думаю, что Владимир Путин уже достаточно ясно ответил на вопрос о своих планах на 2024 год тем, что организовал общенародное голосование по обнулению своих сроков. Если бы ему это не было нужно, он не стал бы включать это в список конституционных поправок. Так что вопросы, которые задают умные люди на Валдае, по моему мнению, никакого практического смысла не имеют. Они надеются, что он прямо скажет, что пойдет на выборы в 2024 году. Он сказал это своими делами. А когда он произнесет эти слова и произнесет ли, это совершенно вторичный вопрос. Он их произнесет, когда трудящиеся соберутся и будут хором бить челом, чтобы он остался на еще один срок. "Есть Путин – есть Россия, нет Путина – нет России"», - отметил Орешкин.

«"Борис еще поморщится немного, как пьяница над чаркою вина, и наконец, по милости своей, принять венец смиренно согласится". Это написал один из лучших наших политологов, Александр Сергеевич Пушкин, в комедии «Борис Годунов», - добавил политолог.

Поэтому никакой работы по подготовке сменщика Путина не ведется, уверен собеседник НСН.

«Я не вижу никаких движений по подготовке преемника. Если бы были такие движения, этого преемника начали бы рвать на куски конкуренты. Вертикаль власти так устроена, что тот, кто наверху, обладает неимоверным объемом полномочий. И все другие группы, которые у подножия вертикали конкурируют за то, чтобы занять место на ее вершине, понимают, что на кону очень многое. Именно поэтому никакого преемника допускать нельзя, именно поэтому должен оставаться Путин, потому что при нем некоторое ощущение ничьей. В этом смысле Путин, действительно, гарант стабильности той системы, которую он построил. Именно поэтому он не может уйти. Именно поэтому бессмысленно ему задавать вопрос, кто будет преемником. Он обеспечивает стабильность, оборотной стороной которой является застой. К чему это приводит, мы видим на примере Лукашенко», - заключил эксперт.

Напомним, Путин, выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» заявил также, что России в период пандемии удалось найти баланс между экономической и социальной сферами.

