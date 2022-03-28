В Госдуме заявили о потере Киевом последнего шанса сохранить Украину

«Время безвозвратно ушло. На сегодня я не вижу возможностей для Украины сохраниться в нынешних границах и не вижу причин, чтобы вести с киевским режимом переговоры», — цитирует депутата РИА Новости.

Шеремет считает, что вести переговоры следует с США, пишет РИА ФАН. Как отметил депутат, Вашингтону выгодно затягивание конфликта и превращение Украины в выжженную землю, сообщает телеканал «360».

