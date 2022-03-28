Экс-дипломат: США ведут на Украине необъявленную войну с РФ

Американские власти не заинтересованы в деэскалации конфликта на Украине, сообщил The Gray Zone экс-американский дипломат Час Фриман.

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По его словам, Вашингтон наоборот подливает масла в огонь. Действия администрации США направлены на то, чтобы специальная военная операция России продолжалась как можно дальше. На это указывает оказание Киеву военной помощи.

Фриман считает, что Соединенные Штаты ведут необъявленную войну с Россией ради сохранения своей гегемонии в мире.

Напомним, менее половины жителей США положительно оценивают политику, проводимую Джо Байденом в условиях возросшей напряженности между Россией и Украиной.

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